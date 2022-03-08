NATO Genel Sekreteri: Putin Avrupa'da barışı paramparça etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Letonya’daki Adazi Askeri Üssü’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti. Uluslararası düzeni sarstı'' dedi.

Stoltenberg'in konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

“Bugün burada hepinizle birlikte olmak harika. Bu gerçekten NATO dayanışmasını gösteriyor. Rusya'nın Avrupa'nın barışçıl bir ülkesi olan Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin neden olduğu güvenliğimiz açısından kritik bir an ile karşı karşıyayız. Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti. Uluslararası düzeni sarstı. Ve Ukrayna halkı üzerinde yıkıcı bir bedel ödemeye devam ediyor.

Ancak Putin, Ukrayna'yı ciddi şekilde hafife aldı. NATO'nun gücünü ve birliğini ciddi şekilde hafife aldı. Dünyadaki arkadaşlarımız ve ortaklarımız. Rusya'ya eşi görülmemiş maliyetler yükledik. Ukrayna'ya desteğimizi artırarak meşru müdafaa hakkının korunmasına yardımcı olduk. NATO'nun toplu savunmasının tarihi takviyelerini hayata geçirdik. Kanada, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Müttefiklerin Letonya'daki Adazi Üssü'ndeki çok uluslu varlığımıza yüzlerce asker daha göndermelerini memnuniyetle karşılıyorum''

Basın toplantısında kısaca söz alan Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada'nın NATO kapsamında Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini ifade ederek, “Putin bizi böleceğini sandı ama NATO hiç olmadığı kadar birlik içindedir'' dedi. (İHA)