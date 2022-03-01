NATO Genel Sekreteri: Nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek yok

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bu aşamada nükleer alarm duruşunu değiştirmeye gerek görmediğini söyledi.

Stoltenberg'in bu adımı Rusya'nın, Ukrayna'yla ilgili NATO'dan gelen gerekçe göstererek nükleer güçlerini Pazar günü yüksek alarma geçirmesini takiben geldi. Rusya'nın adımı İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmazsa Rusya ile Batı ittifakı arasında "çatışma" olabileceğini söylemesinin ardından yürürlüğe girdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından AP'ye konuşan Stoltenberg, "Müttefiklerimizi korumak ve savunmak için her zaman gerekeni yapacağız, ancak şu anda NATO'nun nükleer kuvvetlerinin alarm seviyelerini değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

'Rusya ABD'yle nükleer savaşı kazanamaz'

Rusya'yı nükleer silahlar hakkında "pervasız ve sorumsuz" bir şekilde konuşmakla suçlayan Stoltenberg, Moskova'nın ABD ve diğer ülkelerle nükleer savaşın kazanılamayacağı ve yapılmaması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını belirten bir dizi anlaşma imzaladığını söyledi.

Beyaz Saray da Pazartesi günü ABD'nin nükleer alarm seviyelerini değiştirmeyeceği yönündeki açıklamalarda bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Pazar günü Rusya'yı “durdurma” ihtiyacı ve doğrudan bir Rusya-NATO çatışması tehlikesi hakkındaki yorumlarının yanı sıra NATO Cuma Moskova'yı “dünyanın” kendisinden “hesap soracağı" konusunda uyardı.

Salı günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Avrupa'da ABD nükleer silahlarının varlığının Moskova için "kabul edilemez" olduğunu ve Washington'un taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na aykırı olduğunu söyledi. Lavrov, “ABD nükleer silahlarının eve geri gönderilmesinin ve Avrupa'daki bunlarla ilgili altyapının tamamen sökülmesinin zamanı geldi” dedi.