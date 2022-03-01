Boris Johnson: Uçuşa yasak bölge ilanı NATO ülkelerinin gündeminde yok

Boris Johnson, Ukrayna'ya uçuşa yasak bölge dayatmanın 'herhangi bir NATO ülkesinin gündeminde olmadığını' söyledi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'yı BM güvenlik konseyinin daimi üyesi olmaktan çıkarmaya çalışmanın gerçekçi olmadığını da ekledi.

Johnson, Harkov'da yaşananların kendisine Saraybosna'nın bombalanmasını hatırlattığını ifade ederken

Johnson, İngiltere hükümetinin savaşmak için Ukrayna'ya giden İngiliz gönüllüleri desteklemediğini söyledi. Ancak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss aksi yönde açıklama yapmıştı.