NATO Genel Sekreteri: İttifak hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini ve müttefiklerin, böyle vaatler verildiğini inkar ettiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Stoltenberg, dpa haber ajansına röportajında, “NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, “Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçev bile NATO’nun doğuya genişleme konusunun Almanya’nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti” dedi.