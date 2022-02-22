NATO Genel Sekreteri: 100'den fazla savaş jeti acil bir çağrı için bekliyor

NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Donbass'taki bölgelerin egemenliğini tanımasını ve bölgeye asker konuşlandırmasını "Rusya'nın gerilimi ciddi bir tırmandırışı" olarak nitelendirerek, Moskova'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri harekata geçtiğini, birçok Rus biriminin savaş düzeninde konuşlandırıldığını ve "darbeye hazır" olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün düzenlediği basın toplantısında, "NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak" diyerek Ukrayna'ya destek vereceklerini açıkladı. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğü için tam destekte birleştiğini, Ukrayna'ya güçlü siyasi destek ve askeri teçhizat sağlamaya devam ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, NATO'nun müttefiklerini saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Son haftalarda, NATO'nun doğu kanadına binlerce asker daha yerleştirdiğini ve daha fazlasını hazırda beklettiğini kaydeden Stoltenberg, "Yüksek alarmda 100'den fazla jetimiz var ve Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e kadar 120'den fazla müttefik gemisi hazırda bekliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, NATO'nun Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye teşvik etmeye devam ettiğini kaydetti. Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti. Jens Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass’a girdiğini ifade ederek, "Rusya’nın Ukrayna sınırlarında 150 binden daha fazla askeri olduğunu" söyledi.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna gerilimini “bir nesil için Avrupa güvenliğindeki en tehlikeli an” olarak nitelendirirken, Avrupa ve Amerika'nın NATO'da birlikte güçlü bir şekilde durmaya devam ettiğini, birbirlerini savunmaya ve korumaya kararlı olduklarını söyledi.