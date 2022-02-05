NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Ukrayna’ya askeri olarak dahil olmayacağız

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, Rusya-Ukrayna krizinde NATO’nun askeri olarak Ukrayna’ya dahil olmayacağını belirtti.

Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında da konuşan Geoană, ittifakın Ukrayna’nın üyeliği için fikir birliği içerisinde olmadığını ifade etti.

France 24’ten Catherine Nicholson’a konuşan Mircea Geoană, Rusya’nın Ukrayna çevresinde daha fazla askeri varlık seferber etmesinden endişe duyduklarını iletti. Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliği konusunda “Kimse Ukrayna’nın yakın zamanda NATO’ya katılabileceğini söylemiyor” diyen Geoană, “Bugün Ukrayna’nın nihai olarak NATO’ya üyeliği konusunda fikir birliğine sahip değiliz. Ancak bunu söylemekle beraber, hiçbir üçüncü şahsın, ülkenin [Ukrayna’nın] ve örgütün [NATO’nun] egemenliğin bu kararı veto etme hakkı yok. Dolayısıyla, bu bize kalmış” ifadesini kullandı.