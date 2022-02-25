NATO: Bu çatışmanın tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, çatışmaların sorumlusunun Rusya olduğu belirtilirken Ukrayna'ya destek verileceği söylendi. Toplantıya NATO liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği temsilcileri, ayrıca NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç liderleri katıldı.

NATO, doğu kanadını güçlendireceğini belirtti. NATO yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırı kararı korkunç bir hata" dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklaması şöyle:

Rusya'yı askeri saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz

"Bugün, Avrupa-Atlantik güvenliğine on yıllardır en büyük tehdidi tartışmak için bir araya geldik. Rusya'nın Belarus'un yardımlarıyla sağlanan tam ölçekli Ukrayna işgalini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Rusya'yı askeri saldırısını derhal durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve seçtiği saldırganlık yolundan geri dönmeye çağırıyoruz. Bağımsız, barışçıl ve demokratik bir ülke olan Ukrayna'ya yönelik uzun süredir planlanmış olan bu saldırı, vahşicedir, tamamen sebepsizdir ve haksızdır.

Avrupa kıtasındaki barış temelden sarsıldı

"Rusya'nın eylemlerinin neden olduğu trajik can kaybını, muazzam insani acıyı ve yıkımı esefle karşılamaktayız.. Avrupa kıtasındaki barış temelden sarsıldı. Dünya, Rusya'yı ve Belarus'u eylemlerinden sorumlu tutacak. Tüm devletleri bu vicdansız saldırıyı kayıtsız şartsız kınamaya çağırıyoruz. Rus hükümetinin yalan yağmuruna kimse kanmasın.

Bu çatışmanın tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir

"Bu çatışmanın tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya, NATO ve müttefikler tarafından kendisine defalarca önerilen diplomasi ve diyalog yolunu reddetti. Bir Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuku temelden ihlal etti. Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedinde yer alan ilkelerin açık bir reddidir: Kanun kapsamındaki taahhütlerinden uzaklaşan Rusya'dır.

Putin'in kararı korkunç ve stratejik bir hatadır

"Başkan Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem de siyasi olarak ağır bir bedel ödeyeceği, korkunç ve stratejik bir hatadır. Rusya'ya şimdiden büyük ve eşi görülmemiş yaptırımlar uygulandı.

Toplantıya Finlandiya, İsveç ve AB yetkilileri de katıldı

"NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir. Genel Sekreterin daveti üzerine bugün Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği bize katıldı.

Ukrayna ile dayanışma içindeyiz

Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanı, parlamentosu ve hükümetiyle ve şimdi anavatanlarını savunan Ukrayna'nın cesur halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Düşüncelerimiz, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle öldürülen, yaralanan ve yerinden edilen herkes ve aileleriyle birlikte.

NATO'nun temel ilkelere bağlılığı sürmektedir

NATO, her ulusun kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı da dahil olmak üzere, Avrupa güvenliğini destekleyen tüm temel ilkelere bağlılığını sürdürmektedir. Ukrayna kendini savunmaya devam ederken ve diğerlerini de aynısını yapmaya çağırırken, biz de Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Bu ilkeli duruş asla değişmeyecektir.

NATO'nun caydırıcılığı ve savunma duruşu devam edecek

Rusya'nın eylemleri ışığında, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma duruşu için gerekli tüm sonuçları çıkaracağız. Müttefikler Washington Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca istişarelerde bulundular. Tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gereken tüm önlemleri ve kararları almaya devam edeceğiz.

Doğu kanadına ilave kuvvetler konuşlandıracağız

İttifak'ın doğu kısmına, savunma amaçlı kara ve hava kuvvetlerini ve NATO bölgesinde deniz varlıklarını yerleştirdik. Kendimizi bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlamak ve topraklarımızı güvence altına almak için, müdahale güçlerimizden yararlanmak da dahil olmak üzere, NATO'nun savunma planlarını etkinleştirdik.

Şimdi İttifak'ın doğu kısmına önemli ilave savunma kuvvetleri konuşlandırıyoruz. Şimdi ve gelecekte İttifak genelinde güçlü ve güvenilir caydırıcılık ve savunma sağlamak için gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız. Önlemlerimiz önleyici, orantılı ve tırmandırıcı değildir.

Özgürlük her zaman baskıyı yenecektir

Washington Antlaşması'nın 5. Maddesine olan bağlılığımız katıdır. Tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için birleşmiş durumdayız. Özgürlük her zaman baskıyı yenecektir."