NATO Afganistan'dan yaklaşık 12 bin kişi tahliye etti

Reuters haber ajansının Cumartesi günü bir NATO temsilcisine dayandırdığı haberine göre, büyükelçiliklerde ve uluslararası insani yardım gruplarında çalışan yaklaşık 12.000 yabancı ve Afgan, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Afganistan'ı terk etti.

Bir NATO temsilcisi ajansa isminin açıklanmaması kaydıyla verdiği demeçte, "Tahliye süreci riskli olduğu için yavaş, çünkü Taliban üyeleri veya sivillerle havaalanı dışında herhangi bir çatışma olmasını istemiyoruz" dedi.

Reuters'e göre, Taliban, Kabil havaalanında meydana gelen olaylara karıştıkları iddiasını reddetti. Bir Taliban yetkilisi, "Batı'nın tahliye için daha iyi bir planı olabilirdi" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çektiğini ve askeri operasyonunu tamamladığını açıklamasının ardından, Taliban hükümet güçlerine hızlı bir saldırı başlattı ve 15 Ağustos'ta savaşmadan Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani yüklü miktar parayla ülkeden kaçtı.

Batılı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmeye devam ediyor.