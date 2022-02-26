NATO açıklaması sonrası Rusya'dan 'Topol-M' sevkiyatı

NATO’nun Rusya’yı hedef alan açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova’dan sevkiyat halindeyken görüntülendi.  

Haber Merkezi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının ardından NATO tarafından toplantı düzenlenmiş, Rusya’ya karşı doğu ülkelerindeki birlikleri güçlendirme kararı alındığı duyurulmuştu.

İHA'nın haberine göre, bu gelişmelerin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi. 

Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti. 

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