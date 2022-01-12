NATO Abhazya, Güney Osetya ve Kırım'daki Rus askerlerinin çekilmesini talep etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Eğer müzakereler başarısız olursa" NATO'nun silahlı çatışmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya ve NATO'dan yetkililer bugün ikili ilişkilerdeki gerilimi azaltma amacıyla Brüksel'de bir araya geldi. Brüksel'deki görüşmeler ABD ve Rusya arasındaki Pazartesi günü gerçekleşen Cenevre görüşmelerini takiben geldi.

Bugünkü görüşmeler sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basının karşısına çıkarken NATO silahlı örgütünün, üye devletlerinin Rusya ile ileriye doğru siyasi bir yol bulmak için "her türlü çabayı göstereceklerini" söyledi.

Ancak Stoltenberg, NATO'nun istediği yönde yayılmacılık yapması anlamına gelen "üyelik için açık kapı politikası" da dahil olmak üzere "temel ilkelerinden" vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kafkasya ve Doğu Avrupa'daki barış gücünün çekilmesi talebi

Öte yandan Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yı Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da [Transdinyester, Kırım, Abhazya ve Güney Osetya] konuşlu Rusya askeri personelinin çekilmesini talep ettiğini aktardı.

Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya'ya başlattığı saldırıya Rusya 2008'de garantör olarak müdahale etmişti. Rusya'nın barış güçü askerleri Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetlerinde hâlâ varlığını sürdürüyor, ancak Gürcistan "kendi toprakları" olarak gördüğü iki ülkeyi ilhak etmek yönündeki taleplerinden vaz geçmiş değil.

Ukrayna'daysa 2014'te Batı destekli darbenin ardından Kırım bölgesi yapılan referandum sonrasında Rusya'ya yeniden katılma kararı almıştı. ABD ve Ukrayna Kırım'ın Rusya'ya tekrar katılmasını "Rus işgali" olarak adlandırıyor.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri ile Rusya arasında bu konularda önemli farklılıklar var ve farklılıkları kapatmak kolay olmayacak. Ancak bu, tüm NATO müttefikleri ve Rusya'nın aynı masanın etrafında oturmasının olumlu bir işareti." dedi.

NATO Genel Sekreteri, askeri örgütün füzeler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda Rusya ile daha fazla görüşme yapmaya hazır olduğunu, ancak "Rus tarafının bunu yapmaya henüz hazır olmadığını" öne sürdü.

'Temsilcilikler tekrar açılsın isteriz'

"İnanıyorum NATO'nun yaklaşımı güçlü, yek pare olmalı. Rusya bizim komşumuz ve onlarla diyaloğa açık olmalıyız." diyen Stoltenberg Rusya'nın müzakere yolunu seçmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg hem Brüksel'deki Rusya misyonunun hem de Moskova'daki NATO temsilciliğinin tekrar açılmasını dilediklerini de ifade etti.

Öte yandan NATO'nun "partneri" olarak tanımladığı Ukrayna'ya olan yardımların süreceğini belirten Stoltenberg, Rusya'nın "saldırması" durumunda ekonomik ve siyasi yaptırımların da geleceğini ekledi.