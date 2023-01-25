NATO: ABD tankları İngiltere ve Almanya'nın tanklarıyla birlikte Ukrayna'da fark yaratabilir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark yaratabileceğini ileri sürdü.

Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabilir" ifadesini kullandı.

ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.

Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı. 

Haber

ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği Abrams tanklarının sayısı belli oldu