ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği Abrams tanklarının sayısı belli oldu

ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

'Abrams tankları dünyadaki en iyi tanklar' iddiası

Abrams'ın "dünyadaki en iyi tanklar" olduğunu ileri süren yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti. Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

ABD'li yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

Biden'da açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden da bugün yaptığı açıklamada, Abrams tanklarının"dünyanın en yetenekli tankları" olduğu öne sürerek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istediklerini belirterek, “ABD, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tipi tank gönderecek. Gönderdiğimiz tank sayısı bir Ukrayna taburuna eşdeğer. Putin, en başından bu yana yanıldı ve yanılmaya devam ediyor” dedi.

ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefiklerle müzakere edilerek Ukrayna'ya sağlanan bu desteğin "transatlantiğin birliğini" gösterdiğini ileri sürdü.

Bu kapsamda Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları teminatının da önemli olduğuna işaret eden yetkililer, bu süreçte Almanya ile yardımların zamanlaması ve içeriği hakkında sürekli temas halinde olduklarını bildirdi. Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini belirtti.