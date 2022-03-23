NATO 4 ülkeye yeni muharebe gücü konuşlandırmaya hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifak üyesi ülke liderlerinin NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığını arttırmaya karar vermesini beklediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Baltık Denizi'nden Karadeniz'e ittifakın doğu sınırında 40 bine yakın askerle varlığını keskin biçimde artıran NATO dört ülkeye yeni muharebe gücü konuşlandırmaya hazırlanıyor. Bu ülkeler Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesinde düzenlediği basın toplantısında "Liderlerin, ittifakın doğu kısmındaki büyük artışlarla birlikte, NATO'nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum. Karada, havada ve denizde" dedi.