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Nasuh Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı

15 Temmuz'la ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yurtdışı dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 , 14:17

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyada yaptığı yorum gerekçe gösterilerek dün sabah saatlerinde Güney Afrika dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. 

Savcılık işlemleri sona eren Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Mahruki'nin emniyet ifadesinde “Asıl eleştirdiğim ABD’dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği hâlde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir” sözleriyle kendini savunmuştu.

Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

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