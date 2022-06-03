'Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz?': MHP'lilerin yüzde 74'ü 'demokratik' dedi

MetroPoll Araştırma, yurttaşların "Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz" sorusuna verdiği yanıtları paylaştı. Anket sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 72,9'u "laik ve demokratik" yanıtını verirken, yüzde 18,5'i ise "muhafazakar ve otoriter" yanıtını verdi.

Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 57,8'i, MHP seçmenin ise yüzde 74,5'i "laik ve demokratik" bir ülkede yaşamak istediğini belirtti.

"Muhafazakar ve otoriter" yanıtını oransal açıdan en fazla sırasıyla AKP, Saadet Partisi ve HDP seçmeni verdi. AKP seçmeninin yüzde 31,3'ü, Saadet Partisi seçmenin yüzde 21,9'u, HDP seçmenin yüzde 19,1'i "muhafazakar ve otoriter" yanıtını verirken, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP seçmeninin yüzde 18,6'sının "muhafazakar ve otoriter" yanıtını vermesi dikkat çekti.