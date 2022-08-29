NASA roket fırlatma işlemini erteledi: Motorlarda aşırı ısınma

Bugün Türkiye saati ile 15.33'te Artemis I misyonu kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) isimli roketi kullanarak Orion kapsülünü Ay’ın yörüngesine taşımaya hazırlanan ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), fırlatma saati geldiğinde fırlatma işlemini roketin motorlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle ertelediğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, motorlarda aşırı ısınmanın yarattığı sorunlar çabuk çözülemezse fırlatma işleminin eylül ayına kalacağı belirtilirken, fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.

Motorlarda aşırı ısınma tespit edildi

Bugün ilkin 100 metre uzunluğundaki roketin çekirdek kısmında çatlak meydana geldiği ve bunun yakıt sızıntısı yarattığı şüphesiyle yapılan incelemeler nedeniyle 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

BBC’ye konuşan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının 'oldukça yaygın' olduğunu söyledi.

Sorunun buzlanmadan ibaret olduğu ve ciddi olmadığı sonucuna varılması sonrası, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ardından fırlatmanın ertelendiği açıklaması geldi. Motorlardan en az birinde aşırı ısınma olduğu ve normal ısısına düşürülmesinde zorlanıldığı anlaşıldı.

Ay'a astronot göndermek için kullanılacak

NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en büyük roket olan SLS, Ay'a astronot göndermek için kullanılacak.

Gerçekleştirilecek denemede insan yer almayacak ancak gelecek için insanların Ay yüzeyinde haftalarca yaşamasına yönelik daha karmaşık görevler planlandığı belirtildi.

Cuma günü Florida'da tekrar SLS fırlatma denemesi yapılabileceği aktarılırken, daha kapsamlı çalışmalar için roketin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki montaj binasına geri döndürülmesinin ihtimal dahilinde olduğu bildirildi.