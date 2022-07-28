NASA: Rusya 2028'e kadar Uzay İstasyonu'nda kalmaya devam edecek

Rusya uzay ajansı Roscosmos’un yeni atanan başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Reuters'e konuşan NASA Uzay Operasyonları Şefi Kathy Lueders, Rus uzay ajansı yetkililerinin Moskova'nın kadar kendi inşa edeceği istasyon devreye girene kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir parçası olarak kalmayı beklediklerini aktardı. Lueders, Rus yetkililerin 2028'e kadar Rus istasyonunun inşasının devam edeceğini, dolayısıyla bu tarihe kadar Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki faaliyetlerine devam edeceğini öngördüklerini açıkladı.

Lueders verdiği demeçte, "Hiçbir çalışma düzeyinde herhangi bir şeyin değiştiğine dair herhangi bir belirti alamıyoruz" diyerek, NASA'nın Roscosmos ile ilişkilerinin "her zamanki gibi" devam ettiğini de sözlerine ekledi.

'Elde edilenleri geri getirmek zor olur'

Roscosmos, ROSS adı verilen yeni uzay istasyonunun inşası üzerine çalışmaya devam ediyor. Roscosmos'tan yapılan "2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağız" açıklamasının ardından, Rusya tarafından NASA yetkilisinin ifadesini doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Roscosmos'un internet sitesinde bugün yayımlanan haberde ISS'in Rus bölümünün Uçuş Direktörü Vladimir Solovyov, "Tabii ki, ROSS için az çok somut bir birikim oluşturana kadar ISS'yi çalıştırmaya devam etmeliyiz. İnsanlı uçuşları birkaç yıl durdurursak, elde edilenleri geri getirmenin çok zor olacağını hesaba katmalıyız" dedi.