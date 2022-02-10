NASA Elon Musk’ı uyardı: Dünyayı tehlikeye atabilir

Amerikan Ulusan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Elon Musk’ın kendisine ait SpaceX firması ile uzaya göndereceği 30 bin uyduluk Starlink projesi kapsamında uyarılarda bulundu. Elon Musk, Starlink projesi ile dev bir iletişim ağı kurmayı planlıyor.

NASA, 30 bin uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) tehlikeye sokacağını belirtirken, uydulara çarpacak asteroitlerin de potansiyel bir felakete yol açabileceğini, dünyaya çarpacak asteroitlerin izlenmesine de engel oluşturabileceği konusunda Elon Musk’ı uyardı.

Bloomberg’in haberine göre, NASA Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) gönderdiği raporda “Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer tüm NASA varlıklarının güvenliği etkilenebilir” dedi. FCC, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uydu planını incelemeye devam ediyor.

Musk, 15 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu anda 1469 Starlink uydusunun aktif olduğunu söylemişti. Daha fazla uydunun ise yörüngeye konuşlandırıldığı belirtiliyor.

NASA’nın Elon Musk’ın uydularının ISS ve diğer uydulara çarpma endişesi ise teorik değil. İki SpaceX uydusu geçen yıl Çin’in uzay istasyonuna çarpışma noktasına gelmişti. 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde olmak üzere iki kez yaşanan olayda uydulardan biri uzay istasyonunun yaklaşık 4 kilometre yakınına gelmiş, çarpışmaya ramak kalmıştı. Her iki olayda da yörüngedeki uzay istasyonu, Starlink uydularından kaçınmak için manevralar yapmıştı. Çin hükümeti, Birleşmiş Milletler’e SpaceX’in bu projesine uyarıda bulunması için 6 Aralık’ta nota vermişti.

NASA, Musk’ın Starlink uydularının yer tabanlı teleskopların “gezegen savunması için asteroit araştırma çalışmalarına” da engel teşkil edebileceğini belirtti. NASA, “Bu durumun gezegenimizin potansiyel bir yıkıcı etkiyi tespit edip, muhtemel yeniden yönlendirme yeteneğine zarar verebilir.” dedi.

Bloomberg haber ajansı, yorum talep ettiği SpaceX’ten yanıt alamadığını belirtti.

SpaceX firması firması en yakın zamanda 30 bin uyduyu yörüngeye göndereceğini iddia etse de 2028 yılına kadar bu sayıya ulaşılamayacağı tahmin ediliyor.



