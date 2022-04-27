NASA: Devasa asteroit Dünya'nın yanından geçecek

NASA, 418135 (2008 AG33) adlı asteroidin tahmini çapı 350 ila 780 metre arasında ve Dünya'nın yörüngesine saatte 37 bin 400 kilometre hızla gireceğini duyurdu.

Asteroitin herhangi bir çarpma riski olmadan gezegenimizin yanından geçmesi bekleniyor.

En yakın noktasında, ses hızının 30 katından daha fazla bir hızla seyahat eden asteroid, Dünya'nın yaklaşık 3,2 milyon kilometre yakınına gelecek ve bu, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin kabaca sekiz katı. Kozmik standartlara göre söz konusu mesafe bir taş atımı mesafesinde.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen herhangi bir uzay nesnesini "Dünyaya yakın bir nesne" 7,5 milyon kilometre içindeki herhangi bir hızlı hareket eden nesneyi "potansiyel olarak tehlikeli" olarak işaretliyor.