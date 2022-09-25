NASA Artemis'in fırlatma işlemini üçüncü kez iptal etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek 'Artemis I' görevi için çalışan ekip, 27 Eylül Salı günü yapılması planlanan test uçuşunu bir kez daha iptal etti.

Kısa Dalga'nın aktardığı habere göre; iptal gerekçesi olarak, uçuşun yapılacağı gün Florida ve Küba'da etkili olması beklenen bir tropikal fırtınanın öngörülmesi gösterildi.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti. Yeni uçuş denemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih paylaşılmadı.