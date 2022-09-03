NASA Artemis'in fırlatımını iptal etti

NASA, teknik sorunlar nedeniyle bir kez daha ay roketinin fırlatımını iptal etti. Artemis I'in mürettebatsız bir test görevi gerçekleştirmesi hedefleniyordu. İptal fırlatmanın başlamasından üç saat önce meydana geldi.

NASA yöneticisi Bill Nelson, misyon yöneticilerinin sonraki adımları tartışmak ve Pazartesi veya Salı günü fırlatmanın mümkün olup olmadığını veya roketin bakım binasına çekilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için bir toplantı yapacaklarını söyledi. Nelson, binaya geri çekilirse Artemis I'i fırlatmak için Ekim ayına kadar başka bir fırsata sahip olmayacaklarını ekledi.

NASA tarafından yapılan açıklamada ekiplerin, rokete yakıt aktaran donanımdaki sızıntı ile ilgili bir sorunu çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.

NASA, Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak olan SLS-Orion uzay aracının lansmanının bugün yerel saatle 14.17'de başlaması ve iki saat sürmesi planlanmıştı. SLS-Orion uzay aracının Ay’ın etrafında mürettebatsız 6 haftalık test uçuşunu gerçekleştirip yer küreye dönmesi planlanıyordu.

Bu hafta Pazartesi günü yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.