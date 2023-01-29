Narlıdere'de emekçiler 2023'te Türkiye'yi bekleyenleri tartıştı

İzmir'de Narlıdere Semt Evi'nde buluşan emekçiler, 2023'te enflasyondan kurtulmanın mümkün olup olmadığını, 6'lı masanın umut olup olamayacağını seçimler çerçevesinde tartıştı.

TKP Merkez Komite üyesi Serap Emir'in sunumuyla başlayan buluşmada, Emir öncelikle bugünkü durumu değerlendirmek gerektiğini belirtirken emekçilerin hayallerinin küçültüldüğünü ifade etti. "Hastaneden randevu alabilsem, faturam biraz daha düşük gelse veya bu hafta günlük 14 saat yerine 12 saat mesai yapabilsem şeklinde günlük hayallere mahkum edilmiş durumdayız" diyen Emir, sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa bu toplum bundan çok daha iyisini hak ediyor; ev alabilmek değil herkesin insanca bir evde oturabilmesi, çocuklarımızın okula aç gitmemesi değil, bütün çocukların her gün dengeli beslenebilmesini istemekten aşağısı bizim hayalimiz olmamalı".

AKP'nin hâlâ seçimi kazanabilme ihtimalini karşısındaki muhalefetin etkisizliğine ve toplumsal tepkileri baskılamasına bağlayan Emir, kapalı kapılar ardında defalarca toplanan 6'lı masanın hiçbir soruna dair somut bir çözüm önermediğini dile getirdi.

AKP'nin ilk yıllarının ve aslında bugünün mimarları, Madımak'ın ve 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sorumluları ile oluşturulan bir masanın topluma umut olmasının mümkün olmadığının vurgulandığı sunumda 6'lı masanın toplumu bir kahraman arayışına hapsettiğine değinildi.

NATO'dan veya AB'den bağımsız, tarikatlardan ve cemaatlerden arınmış, her türlü varlığının sermayeye peşkeş çekilmediği bir toplumu hedeflemeyen bir muhalefete umut bağlayarak 15 Mayıs'ta başka bir Türkiye beklentisinin büyük bir yanılgı olduğunu belirten Emir, katılımcılardan gelen soru üzerine bağımsız, laik ve emekçiden yana kamucu bir toplum hayali için mücadele eden Sosyalist Güç Birliği'nin örgütlü ve güçlü olabilmesinin muhalefeti de kendine çeki düzen vermeye zorlayacağını ifade etti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olmasının anayasaya aykırı olmasına ses çıkartamayan muhalefetin Sosyalist Güç Birliği'nin 'Erdoğan aday olamaz' açıklamasından sonra benzer bir tutuma dönmek zorunda kalmasını da buna örnek gösteren Emir, TKP'nin AKP'den kurtulmak için mücadele edeceğini ama bunu yaparken de eşitlikçi bir ülke hedefini ertelemeyeceğini ifade etti.