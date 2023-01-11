Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’na engel

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi bünyesinde bulunan öğrencilerin oluşturduğu çocuk orkestrası, Halk TV’nin İzmir Narlıdere’de gerçekleştirdiği Görkemli Hatıralar programının konuğu olmuştu. Program sonrasında ilgili okul yönetimlerince, öğrencilerin okul orkestrası dışındaki etkinliklere katılmalarının yasak olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin CHP’li Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nda yer alan çocuklar programa ailelerinin izni ile katıldılar. O gençlerimiz büyük bir heyecan ve mutluluk içinde hem İzmir’e hem de ülkemize müthiş yeteneklerini sundular. Sayın Serhan Asker’in doğrudan kurduğu diyalogla, geleceğe dair hedeflerini, kariyer planlarını ve yapmak istedikleri meslek dallarını büyük bir özgüvenle ekranlardan tüm Türkiye’ye hatta dünyaya duyurdular. Bu muhteşem duyguyu anlamayan, gençlerimizin idealleri ve hayallerini kavrayamayan sonraki gelişen tutum ve davranışları asla kabul etmiyorum.

‘Cumhuriyet kenti İzmir’imize yakışmadı’

Bu yaklaşım Cumhuriyet kenti İzmir’imize yakışmamıştır. Narlıdere Belediyesi’nin bir kamu kurumu olduğu unutulmamalı. Ayrıca öğrenciler ders saatleri dışında velilerin gözetimi ve denetimi altında sosyal faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Ali Engin’in büyük bir destekle imkân sağladığı ve ülkemiz genelinde tek olan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası engellenemez. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi müdürlüklerinin bu yaklaşımlarını gözden geçirmelerini, gençlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek kararlarını geri almalarını bekliyoruz.”