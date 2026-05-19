Narkotik operasyonu düzenlenmişti: Kadıköy'de çok sayıda mekanın mühürlendiği iddia edildi

İstanbul Kadıköy’de 25 Nisan'da eğlence mekanları ve çevresindeki iş yerlerine narkotik operasyonu düzenlenmişti. Bu operasyonun ardından, bazı mekanların mühürlendiği iddia edildi.

Ancak mühürleme işlemlerinin hangi mekanları kapsadığı, hangi idari gerekçeyle yapıldığı ve kararın hangi kurum tarafından alındığına ilişkin henüz kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle mühürleme iddialarının, operasyonun devamı niteliğinde mi yoksa ruhsat ve işletme mevzuatı kapsamında ayrı bir idari işlem olarak mı gerçekleştiği netleşmiş değil.

Kadıköy'de son dönemde özellikle sahile cami yapılması planı nedeniyle kentsel yaşam gündeme gelmiş durumda. Henüz ayrıntıları bilinmeyen son operasyon ve kapanan mekanlar, ilçede "asayişin ötesinde bir müdahalenin söz konusu olup olmadığı" yönünde tartışmalara kapı araladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da Kadıköy’de eşzamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyon, ilçedeki 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerini hedef almıştı. Soruşturma kapsamında işletme sahipleri, sorumlu müdürler, çalışanlar ve mekan çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler dahil 107 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, operasyon kapsamında ilk aşamada 94 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.