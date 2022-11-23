Namibya'da sömürgeci Alman subayının heykeli kaldırıldı

1889-1894 yıllarında adı "Alman Güney Batı Afrika kolonisi" olan Namibya'da görev alan sömürge subayı Von François'in Windhoek Belediyesi önündeki heykeli, şehir sakinlerinin isteği doğrultusunda kaldırıldı.

Namibian Sun'ın haberine göre çok sayıda kişinin katıldığı imza kampanyası sonucunda kaldırılan heykelin yıkım aşamasında, yerel sanatçılar ayin düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamada, heykelin, saklanmak üzere bir müzeye kaldırıldıktan sonra başka bir bölgeye dikileceği bilgisi paylaşıldı.

Von Français, 1892 yılında yerli Nama halkına yaptığı katliamla tanınıyor ve Namibyalılar tarafından sömürge dönemi baskısının simgelerinden biri görülüyor.

Başkent Windhoek'in kurucusu kabul edilen Von François'in heykeli, 1965 yılında belediye binasının önüne dikilmişti.