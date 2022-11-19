Macron Fransa'nın eski sömürgelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus'ta bu yıl 18'incisi düzenlenen Frankofoni Zirvesi'ne katıldı.

Fransa'nın eski sömürgesi olan Mağrip ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakınan Macron, "Mağrip ülkelerinde 20 veya 30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşuluyor. Gerçek bu. Fransızca konuşulması biraz geriledi” ifadelerini kullandı.

Macron, bu durumu siyasi nedenlere bağlı direnme, Fransızcanın zor öğrenilmesi ve İngilizcenin kullanımının artması gibi sebeplere bağladı.

Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un zirveye katılmak üzere Cerbe Adası'na geldiği ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ikili arasındaki görüşmeye ilişkin, "Tunus ile Fransa arasındaki tarihi dostluk bağları, seçkin işbirliğini devam ettirmek ve ikili ilişkileri geliştirmek için ortak konular ele alındı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve devam ettirilmesi konusunda kararlı olunacağı belirtildi. (AA)