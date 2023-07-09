Namaz kılar gibi 'andımız'ı okuyan kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada "namaz kılma" videosu adı altında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten ve adliyeye götürüldükten sonra soruşturma savcılığına çıkarılan zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelinin, serbest bırakılmasına karar verildi.

AA'nın aktardığına göre özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin, sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.

ANKA'nın haberine göre ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği şüpheli D.Y.’nin tutuklandığı yönünde bilgiler gelmişti. Ancak akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre zanlı D.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince salıverildi. Zanlı hakkında adli kontrol kararı alınıp alınmadığı ise henüz öğrenilemedi.

