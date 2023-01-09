Nagehan Alçı'nın iddiası: HDP'nin destekleyebileceği üç adayı açıkladı...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, HDP'li üst düzey bir ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde HDP'nin söz konusu adayları destekleyeceğini söylediğini iddia etti.

"HDP'nin 2023 perspektifi" başlıklı yazısında Alçı'nın aktardığına göre HDP'li isim, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar partimizin aday çıkarmayacağı yönünde hiçbir beyanımız olmadı ama bu, diyaloğa kapalıyız anlamına gelmiyor Nagehan Hanım. 31 Mart 2019 seçimlerinde farklı bir strateji uygulandı fakat, 'HDP, bize mecbur' denirse biz buna karşı çıkarız. Kimseye mecbur değiliz. Şayet Altılı Masa’dan olumlu bir işaret gelirse, yapıcı bir diyalog ortamı olursa elbette konuşuruz. Altılı Masa’ya dahil olmaktan bahsetmiyoruz, HDP’yi de kapsayacak bir aday çıkarırlarsa kendi aday çıkarma kararımızı gözden geçiririz. Biz, ortak aday ile ilgili Altılı masa ile müzakereye ve iletişime açığız Nagehan Hanım. Kapıyı kapatmadık.

'Yavaş ya da Akşener'in adaylığı senaryosunda kendi adayımızı çıkarırız'

Biz, Mansur Yavaş ya da Meral Akşener’in adaylığı senaryosunda kendi adayımızı çıkarırız. Bu çok net. Altılı masa Yavaş ya da Akşener diyorsa orada müzakere zemini ortadan kalkmış demektir. Tabii yanlış anlamayın hiç kimseye kategorik olarak karşı değiliz Nagehan Hanım. Sayın Akşener de mesela Kürt meselesinin varlığını ve demokratik zeminde çözümünü kabul eden özgürlükçü bir çizgide konuşmaya başlarsa Meral Hanım’ı da destekleriz. Şayet Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkar ve doğru bir diyalog ortamı olursa, bizimle açık bir iletişim olursa biz yine destekleriz.”