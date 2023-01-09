HDP'nin olası adayını açıkladı: 'Erdoğancıklara da izin vermeyiz'

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, partilerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararının gerekçelerine dair Halktv'den İsmail Saymaz'a konuştu.

Temel, Altılı Masa'ya açtıkları kredinin sonuna geldiklerini belirtirken, "HDP, Altılı Masa’nın adayını bekleyecek, Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu olursa destekleyecek diye varsayılıyordu" değerlendirmesine, "Hayır, bu kişilere endeksli değil. Altılı Masa’nın tutumuna ve tavrına bağlı gelişecek bir şey. İsimlerle uğraşmıyoruz" yanıtını verdi.

Temel, HDP'nin aday kararının TİP ve EMEP tarafından desteklenmemesine ilişkin ise, "Bu ton farklılıkları siyasi aktörlerin tercihiyle ilgilidir. Pervin hanım, Kars’ta konuştu. Emek ve Özgürlük İttifakı, İstanbul’un bir otel salonundaki toplantısının sonucunu açıkladı" ifadesini kullandı.

Temel'in Saymaz'a verdiği yanıtlar şöyle:

Pervin Buldan, neden böyle bir açıklama yaptı?

Biz mevcut belirsizlikte adayımızı Emek ve Özgürlük İttifakı ile tartışmaya başladık. Bu tartışma mevcut tıkanıklık karşısında örgütsel, siyasal ve toplumsal tedbirdir.

HDP, Altılı Masa’nın adayını bekleyecek, Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu olursa destekleyecek diye varsayılıyordu.

Hayır, bu kişilere endeksli değil. Altılı Masa’nın tutumuna ve tavrına bağlı gelişecek bir şey. İsimlerle uğraşmıyoruz.

Altılı Masa’nın olduğu gün HDP hesaplarına bloke kondu. Masa’dan tepki gelmedi. Bu, sizi tetiklemiş olabilir mi?

Bu konunun zerre kadar bu açıklamayla ilgisi yoktur. Mesele şu: Bir Allahın kulu çıkıp demiyor, demokrasi güçlerini ve muhalefeti biraraya getirecek hamleyi, arkadaşım, niye yapmıyorsunuz? Niye bu cesareti göstermiyorsunuz? Niye bu basiretsizliği sürdürüyorsunuz… demiyor kimse. HDP kendi adayını açıklama özgürlüğüne sahiptir. Emek ve Özgürlük İttifakı, tutumunu resmi şekilde deklare etti.

Ancak TİP ve EMEP ile HDP ayrışıyor. HDP “Önceliğimiz kendi adayımız ancak tartışmaya açığız” derken, onlar “Önceliğimiz ortak aday ama beğenmediğimiz biri olursa adayımızı çıkarırız” diyor.

Tamam. Bu ton farklılıkları siyasi aktörlerin tercihiyle ilgilidir. Pervin hanım, Kars’ta konuştu. Emek ve Özgürlük İttifakı, İstanbul’un bir otel salonundaki toplantısının sonucunu açıkladı. Pervin hanımın sözleri Kürtlere yönelik uygulamaların keskinleştiği bir dönemde körleri sağırları oynayan bir muhalefet karşısındaki duygu halinin yansımasıdır.

Otelde yapılanın tesiri daha mı az?

Öyle değil. İstanbul’dan bakmak ile Kars’tan bakmak ayrıdır. Siyasette duygunun, öfkenin, tepkinin toplumsal ayağının aktörlere yansımadır. Bunu kastediyorum.

İki temel vurgu var Emek ve Özgürlük İttifakı’nın açıklamasında. Tercihimiz ortak adaydan yanadır ancak gelişmeler, ortaya çıkacak profiller gözetildiğinde, adayımızı çıkarma seçeceğimiz tartışmaya açılmıştır. Pervin hanım ikincisinin altını çizmiştir. Emek ve Özgürlük İttifakı ise ikisini aynı tonda değerlendirmiştir.

Hala tartışmaya açık mısınız?

Her yönüyle. HDP hiçbir zaman kendisini bağlayacak, demokrasi güçlerini zora sokacak ya da faşizmin kurumsallaşmasına neden olacak bir tutuma girmedi.

Altılı Masa’dan beklediğiniz hamleyi görmüyorsunuz diye anlıyorum.

Hiç. Sıfır. İttifak son derece ürkek. Erdoğan’ın çizdiği alanda top oynayan, muhalefetin yarısının maruz kaldığı acımasız politikalara duyarsız ve ilgisiz bir durumda.

Ali Babacan’ın son tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

DEVA’nın son çıkışı, Altılı Masa’nın demokratik tavır alması açısından önemlidir. Türkiye’nin köklü sorunlarına çözüm sunma çabası içindedir. Bunu cesur bir şekilde ortaya koymuştur. Ama bu, Altılı Masa’nın politikasına dönüşmemiştir. Dönüşmediği için parti programı gibi duruyor.

Sanırım Altılı Masa’ya açtığınız kredinin sonuna gelmek üzeresiniz.

Kesinlikle. Açtığımız limitsiz kredinin sonuna geliniyor ve hiç kimse bizi şu aymazlık içerisinde değerlendirmemeli: Erdoğan’a yarar mı? Erdoğan’ın değirmenine su taşır mı? Öyle bir şey yok. Erdoğan, HDP’nin boğazına dayamış bıçağı, tasfiye politikası yürütürken, O’nu güçlendirecek siyaset içinde olmayız. Ama Erdoğancıklara da izin vermeyiz.

Adayınızın Gültan Kışanak olduğunu duyduk. Değişti mi?

Adayımız kişi olarak netleşmiş değil. Bir havuz var. Bu havuz isimlerden oluşuyor. Türkiye toplumunun tümünün uzlaşabileceği isimler çıkabilir. Gültan hanım, bu havuzda önemli bir isimdir ancak netleşmiş değil.