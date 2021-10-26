Nagehan Alçı'dan sistem eleştirisi: Rusya'ya benzedik, Batı'dan kopuyoruz

İktidara geldiği ilk yıllardan itibaren AKP'yi ve Erdoğan'ı destekleyen tavrıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı son zamanlarda iktidarla arasına eleştirel bir mesafe koymaya çabalıyor. Bunun son örneğini bugünkü köşe yazısında sergiledi.
Son büyükelçi krizini değerlendirdiği yazısında iktidarı Batı'dan kopmakla ve otoriterleşme eleştiren Alçı, giderek "Rusya tipi" bir yönetim modelinin ülkede yerleştiğini söyledi. Muhalefeti Batı'yla kötüleşen ilişkiler konusunda iktidar karşısında cesur davranmamakla eleştirilen Alçı, Polonya ve Macaristan örneklerini vererek oradaki muhalefetin AB bayraklarıyla mitingler yaptığını söyleyerek örnek gösterdi.
Alçı yazısında şu ifadeleri kullandı: