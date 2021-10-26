Nagehan Alçı'dan sistem eleştirisi: Rusya'ya benzedik, Batı'dan kopuyoruz

İktidara geldiği ilk yıllardan itibaren AKP'yi ve Erdoğan'ı destekleyen tavrıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı son zamanlarda iktidarla arasına eleştirel bir mesafe koymaya çabalıyor. Bunun son örneğini bugünkü köşe yazısında sergiledi.

Son büyükelçi krizini değerlendirdiği yazısında iktidarı Batı'dan kopmakla ve otoriterleşme eleştiren Alçı, giderek "Rusya tipi" bir yönetim modelinin ülkede yerleştiğini söyledi. Muhalefeti Batı'yla kötüleşen ilişkiler konusunda iktidar karşısında cesur davranmamakla eleştirilen Alçı, Polonya ve Macaristan örneklerini vererek oradaki muhalefetin AB bayraklarıyla mitingler yaptığını söyleyerek örnek gösterdi.

Alçı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 15 sene sonra Türkiye ne Batı tipi ne Ortadoğu tipi tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor.

Muhafazakar-otoriter ve laik-otoriter kesimler Batı düşmanlığında uzlaşıyor.

İktidar ve muhalefet medyası Batı düşmanlığında buluşuyor.

Avrupa’da bizdeki siyasal rejime en çok benzeyen iki ülke Macaristan ve Polonya ama bu iki ülkede de çok kuvvetli bir Batı taraftarı kesim var.

Milyonlarca insan “Biz Batı’dan kopmak istemiyoruz” diye AB bayraklarıyla Varşova ve Budapeşte’de sokağa dökülebiliyor. Evet, Macar ve Polonya bayraklarıyla değil AB bayraklarıyla yürüyorlar.

Varşova ve Budapeşte Belediye Başkanları ellerinde koskocaman AB bayrakları ile mitingin en ön safında “Asla

Batı’dan kopmayacağız” dövizleriyle mevcut rejime meydan okuyabiliyor.

...

Şu an Batı medeniyetiyle ilişkimiz pamuk ipliği kadar zayıf. Son 200 senelik tarihimizde ilk kez durum bu dereceye tırmandı.

Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçiler dün başını ABD’nin çektiği bir iyi niyet açıklaması yaparak geri adım attılar, "Türkiye’yi kaybetmek istemiyoruz" dediler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu karşılık vererek çok doğru yaptı ama bu temel hakikat değişmiyor.

Biz Türkiye olarak Batı’dan kopuyoruz."