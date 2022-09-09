Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na destek: Bir bildiği olamaz mı?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisini eleştirenleri eleştirdi. Alçı Kılıçdaroğlu’nun "devlet adamı tecrübesiyle bir bildiği olamaz mı?" diye yazdı.

Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm itirazlara rağmen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday yaptığını, medyadan özellikle İmamoğlu kararına isyan edildiğini belirterek, "2019 Ocak ayı itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını mantıklı bulan ve savunan tek bir CHP’li köşe yazarı yoktu. Kemal Bey’in sık sık “sahte muhalifler” diye adlandırdığı muhalif geçinen lakin mevcut rejime faydalı yazarların da tamamı İmamoğlu ismine karşıydı. Hatta şimdi Kılıçdaroğlu’na siyasi akıl vermeye kalkanlardan biri İmamoğlu’nun adaylığı için “İkinci Ekmeleddin vakası” demişti.

Kılıçdaroğlu’na “akıl verme” pozisyonunu kendinde gören araştırma şirketleri başkanları Ocak 2019’da “Binali Yıldırım banko” diyorlardı. Tüm bunlar Türk medyasının arşivlerinde duruyor" diye yazdı.

Hayatlarında tüm seçim tahminlerinde ve tespitlerinde yanılan isimlerin Kılıçdaroğlu'na akıl vermeye devam ettiklerini söyleyen Alçı, "Şimdi de 2023 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair 2019 Ocak ayındakine benzer bir süreç tekrarlanıyor. Aynı kişiler aynı söylemlerle, eskimiş argümanlarla Kılıçdaroğlu’na yükleniyorlar. Ya bu sefer de Kemal Bey’in bir bildiği varsa? 31 Mart-23 Haziran 2019 sürecinde sizler yanıldınız. Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı. Acaba yine Kılıçdaroğlu’nun devlet adamı tecrübesiyle “bir bildiği” olamaz mı?" ifadesini kullandı.