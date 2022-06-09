Nagehan Alçı'dan Bekir Bozdağ'a: 'Bu düzenleme kavga çıkarır'

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alçı, yazısının “Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır” başlıklı bölümünde, Adalet Bakanı Bozdağ’ın açıkladığı kira düzenlemesine tepki gösterdi.

Alçı, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyleyen Bozdağ’a, “Kısacası kira artışına bir çözüm bulma çabası önemli ve kıymetli ama bu düzenleme adaletsizlik ve kaos getirecek bir düzenleme. Kavgalar ve mahkemelerin iş yükü iyice artacak” diye seslendi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı kira artış düzenlemesini tamamladı ve dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde tavan olarak yüzde 25 artış yapılabileceğini açıkladı.

Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile böyle bir tavan artış uygulaması getirmek kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?

Düşünsenize tesadüf bu ya, sizin kira sözleşmeniz bu ayın başı idi, yüzde 40 zam yaptınız, halbuki bir ay sonraya kalsa yüzde 25 artış olacaktı.

Keza mayısta sözleşmelerini yenileyenler yüzde 33, nisanda yenileyenler yüzde 30 artırmak durumunda kaldılar.

Bu insanlar isyan etmesin de ne yapsın?

Ev sahipleri zaten kiracılarını çıkarıp yeni fiyatlarla kiracı bulmaya çalışıyorlardı bundan sonra artık mevcut kiracısı ile devam etmek isteyen ev sahibi hiç kalmayacak…