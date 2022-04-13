Nagehan Alçı'dan 'Atina' açıklaması

Gazeteci Serdar Cebe Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir bankada görüldüğünü yazdı. “Acaba ev mi alıyorlar” sorusunu yönelten Cebe, “Beyin göçü mü gerçekleşiyor” iddiasında bulunmuştu.

Negehan Alçı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Alçı "Bugün benim doğumgünüm… 45 yaşına bastım. Hem kutlamak, hem de biraz dinlenip saçmalıklardan uzaklaşmak için birkaç günlüğüne senelerdir gelmediğimiz Atina’ya gelmiştik. Bol bol uydurma ama epey de kreatif “haber”ler yapılmış😊 Sağolsunlar, güzel bir 45. Yaş hediyesi verdiler…" dedi.