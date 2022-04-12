Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı yurtdışında bir bankada görüldü: 'Beyin göçü' mesajı

Gazeteci Serdar Cebe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cebe yaptığı paylaşımda, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir bankada görüldüğünü yazdı. “Acaba ev mi alıyorlar” sorusunu yönelten Cebe, “Beyin göçü mü gerçekleşiyor” ifadesini kullandı.
İşte Cebe'nin paylaşımı:
Rasim Ozan(Galatasaray formasiyla) ve eşi Nagehan Alçı nin Atina'da Optima Bank ta ne işi var ( salı saat 9:30 -10:00 arası ). Acaba ev mi alıyorlar beyin göçü mü gerçekleşiyor
#SonDakika
Alçı son dönemde yıllarca destek verdiği AKP iktidarına yönelik eleştiri yazılarıyla dikkat çekiyordu.