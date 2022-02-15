Nagehan Alçı 'tarafını' açıkladı

AKP iktidarında 'ünlenen' Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin “sözde başkanlık sistemi” dedi, "Ben de Türkiye’nin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e ya da başka bir tabirle 'Başbakanlık hükümet sistemi'ne geçmesinden yanayım. Bu konuda iktidarın değil muhalefetin tarafındayım" ifadesini kullandı.

Alçı'nın 6 muhalefet partisi liderinin yaptığı görüşmeden notlar aktardığı yazısından bir bölüm şöyle:

"Bu köşeyi ve katıldığım yayınları takip edenler biliyor. Ben de Türkiye’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e ya da başka bir tabirle “Başbakanlık hükümet sistemi”ne geçmesinden yanayım. Bu konuda iktidarın değil muhalefetin tarafındayım. Fakat muhalefet partilerinin 2022 içinde çeşitli politik stratejiler vasıtasıyla parlamentarizme geçiş için bastırmaları gerektiğinde ısrar ediyorum.

Eğer 6 parti “Biz bu bozuk ve adaletsiz düzende Cumhurbaşkanı adayı çıkartmıyoruz, bu sistemi kabul etmiyoruz. Güçlendirilmiş parlamentarizm modeline geçelim ve sandığı öyle kuralım” derse bana göre 6-7 ay sürecek bir süreç içinde netice alma ihtimalleri kuvvetli.

Ancak muhalefet liderleri böyle bir politika tercihinin kendilerini zayıf göstereceğine inanıyor.

Ortak ağızla şunu söylüyorlar: “AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı bize güçlendirilmiş parlamentarizm önerisiyle gelsin biz seçim öncesi parlamentarizme geçilmesini sağlayan anayasa önerilerini desteklemeye hazırız.”

Cumhur İttifakı içinde de “Başbakanlık hükümet sistemi”ne geçmek isteyen çok sayıda milletvekili mevcut. Bürokrasinin önemli bir bölümü de bu geçişi Türkiye’nin istikbali için daha sağlıklı buluyor ama o cephede de aynı kaygı var; “Eğer biz şimdi bu sistem yerine Başbakanlık hükümet sistemine geçişi savunursak kendimizi zayıf durumda gibi gösteririz. Psikolojik üstünlüğü kaybederiz. Millet İttifakı bu öneriyle gelsin, biz de gereğini yaparız.”

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Benim de şahsen 2022 içinde güçlendirilmiş parlamentarizme geçileceği yönünde fazla umudum kalmadı. Belki yüzde 5 bir umuttan bahsetmek mümkün ama yüzde 95 ihtimalle herkesin bozuk ve yanlış bulduğu bu “sözde başkanlık sistemi” ile 2023 seçimine gidilecek."