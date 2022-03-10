Nagehan Alçı Ukrayna'da askeri üniformayla poz verdi

Nagehan Alçı, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla görüşürken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Alçı fotoğrafta Ukrayna bayrağı taşıyan bir askeri üniformayla görünüyor.

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Nagehan Alçı, Ukrayna askeri üniformasıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyada yayınladı. Alçı fotoğrafın içeriğinin eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj olduğunu söyledi.

Alçı'nın kolunda genellikle düzenli orduya dahil olmayan militanların kullandığı sarı kol bandı dikkat çekerken Rusya daha öncesinde bu kol bandının siviller tarafından kullanımının çatışma anında sivil ölümlerine alan açabileceği konusunda uyarmıştı.

Alçı'nın görüştüğü Poroşenko hakkında Ukrayna'da ceza davası sürerken kendisi "vatana ihanetle" suçlanıyordu, ancak Rusya'nın saldırmasıyla hakkındaki dava unutuldu. Poroşenko savaşın çıkmasından beri silahlı militanlarla birlikte sivil yerleşim bölgelerinde Batı basınına poz vererek çeşitli halkla ilişkiler çalışmaları yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı'nın gazetecilere dönük şovu sırasında sivillerin tahliye çalışmalarını aksatması gerginliğe neden olmuştu.

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