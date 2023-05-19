Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'nun çevresinde hem Oğan'a hem Özdağ'a yardımcılık önerelim düşüncesi var

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 5,2 oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turuna ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etmişti.

Oğan'ın ikinci turda kilit bir aktör olmadığını belirten HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Oğan hangi ittifakla anlaşırsa anlaşsın ona 14 Mayıs’ta atılan oylar karpuz gibi ikiye yarılacak" yorumunu yaptı.

Alçı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde "Sinan Oğan'a ve Ümit Özdağ'a cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi önerme düşüncesinin de olduğunu" yazdı.

Alçı'nın "Sinan Oğan kilit bir siyasi aktör mü hakikaten?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Oğan hangi ittifakla anlaşırsa anlaşsın ona 14 Mayıs’ta atılan oylar karpuz gibi ikiye yarılacak. Bu çok açık. Sosyolojik analiz yaptığınızda bu karpuz gibi siyasal yarılmayı önlemek imkansız gibi görünüyor.

Şu an Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde hem Sinan Oğan’a hem Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerelim diye bir düşünce var. Evet, aynen bunu ifade edenler var.

Şayet Kemal Bey etrafının telkiniyle, panik ve telaş içinde bu öneriyi kabul ederse Cumhur İttifakı’nın ekmeğine yağ sürmüş olur.

Çünkü o halde hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli bu iki ultra-nasyonalist siyasetçinin de (Oğan ve Özdağ) PKK ile aynı ittifak içinde olduğunu son 1 hafta içinde her gün döndüre döndüre söyleyerek onların tabanının ciddi bir bölümünü etkilerler. Özdağ’ı ve Oğan’ı da istedikleri gibi yıpratırlar.

O etkilenen kesim ya gider Erdoğan’a oy atar ya da sandığa gitmez ki o tutum da Tayyip Bey’in hanesine yazar."