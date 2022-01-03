Nagehan Alçı İBB'ye teftişi yazdı, 'Erdoğan'ın müebbetle yargılanmasına' bağladı

Habertürk’ün yıllarca AKP'ye verdiği destekle bilinen yazarı Nagehan Alçı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla başlattığı teftişi değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye teftişe dayanak olarak gösterdiği DİAYDER hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan Alçı, "Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar" dedi.

'Erdoğan'ın müebbet ile yargılanmasını isteyen iddianameyi yazabilir bu kafa'

Alçı'nın "Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik teftiş meselesi 1 haftadır çok konuşuluyor. Bana göre de Türkiye’nin 2022’deki politik gidişatı bağlamında çok önemli bir mesele bu.

O sebeple bu girişime esas teşkil eden DİAYDER ile ilgili iddianameyi görmeden herhangi bir şey yazmak istemedim. Önce iddianameyi görmeyi bekledim.

Bugün o iddianameden yola çıkarak Ekrem İmamoğlu ve İBB hadisesini değerlendirmeye başlamak istiyorum.

En baştan tavrımı koyayım… İddianamenin içeriğinde hukuka tamamen aykırı olduğu çok açık bölümler var. Kürt kimliğini ve Kürtçe dilini kriminalize eden bir zihniyeti bu iddianamede gördüm ve çok üzüldüm.

PKK terör örgütü ile Kürt kimlik hassasiyetini özenle ayırması gerekirken ısrarla birleştiren bir arka plan var söz konusu iddianamenin kimi bölümlerinde.

Çok açık söylüyorum… Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar.

İroni yapmıyorum, durum aynen bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müebbet ile yargılanmasını isteyen iddianameyi yazabilir bu kafa."