Nagehan Alçı: Hakkımda yalan fırtınası var, hepsi mahkemelerde hesap verecek

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Azerbaycan'a girişinin yasak olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Sosyal medyada yine hakkımda yalan fırtınası var, bu iftiracıların hepsi de mahkemelerde hesap verecek. Azerbaycan’a giriş yasağım olduğu külliyen yalan" diyen Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber gittik biz Azerbaycan’a, Bakü heyetindeydim. Elbette Aliyev yönetimine tenkitlerim vardır. Azerbaycan halkını ne kadar sevdiğimin şahidi de arkadaşım Sevil Nuriyeva’dır. Yönetim ayrıdır, kardeşimiz Azeri Türkleri ayrıdır. Yıllar önceki saçmalığı da bizzat Azerbaycan Büyükelçisi kaldırmıştır. Bunu o zaman köşemde yazdım" ifadesini kullandı.