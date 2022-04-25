Nagehan Alçı AKP'yi hedef aldı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek enflasyona ilişkin olarak iktidarı hedef aldı.

Alçı, "Hükümet kendi kendine -yok yere- bir finansal kriz yarattı. Enflasyon canavarının hortladığı bir süreci hükümet kendi başına bizzat kendisi bela etti" dedi.

Kur korumalı mevduat hesabının 1 yıl süreyle uygulanmasının hata olduğuna söyleyen Alçı, "Ya Türkiye'nin bütçesi bu şekilde fakirden zengine transfer edilecek ya da bol bol para basılarak ödenecek KKM ücretleri sebebiyle enflasyon daha da coşacak" ifadesini kullandı.