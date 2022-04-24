Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Fenerbahçe' uyarısı

Trabzonspor'un şampiyonluk paylaşımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da beğenmesi sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'yla çekilmiş bir fotoğrafını koyarak, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi.

Dündar'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.