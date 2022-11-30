Nadir Kitap'a erişim engeli

Türkiye’de yüzlerce sahafın internet üzerinden satış yaptığı çevrimiçi platform Nadir Kitap’ın internet sitesi erişime engellendi.

Erişim engellemesinin gerekçesi henüz açıklanmazken, Nadir Kitap’tan yapılan açıklamada, “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur” ifadesi kullanıldı.