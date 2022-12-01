Nadir Kitap ve Kitantik'in erişim engeli 'sehven' alınmış

Kitapçıların satış yaptığı online sahaf e-ticaret platformları Nadir Kitap ve Kitantik sitelerinin 'yanlışlıkla' engellendiği ortaya çıktı.

Erişim engelinin Adalet Bakanlığı'nın talebiyle, bakanlığa ait bir yayının, 'telif hakları ihlal edilecek şekilde' satıldığı iddiasıyla alındığı belirtilmişti.

Nadir Kitap, bugün yeni bir açıklama yayınlayarak erişim engelinin sehven alındığını, daha sonra kaldırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Web sitemiz hakkında erişim engeli getiren ilgili mahkeme, kararın sehven alındığına hükmederek erişim engelinin kaldırılması kararı almıştır. Kitapsever dostlarımızla en kısa süre içerisinde yeniden bulaşacağımız müjdesini paylaşıyoruz.

Resmi bir kurumun yayınlamış olduğu bir kitabın satıştan kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararı, ilgili ürün sayfalarına erişim engeli getirirken, sehven sitenin tümünü kapsayacak şekilde talep edilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan girişimler sonucunda mahkeme, kararı tashih ederek site geneline uygulanan erişim yasağını kaldırmıştır. Kısa süre içinde tüm servis sağlayıcılar üzerinden erişim mümkün olacaktır.

16 yıldır hizmet verdiğimiz kitap dünyasındaki tüm okur, kitapçı ve sahaf dostlarımıza hizmet vermeye devam edecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız."

Nadir Kitap'la aynı şekilde erişim engeli getirilen Kitantik hakkındaki karar da düzeltildi.

'Karar yanlışlıkla alınmadı, Adalet Bakanlığı talep etti'

Siber hukuk uzmanı Yaman Akdeniz, sitelerin Nadir Kitap'ın belirttiği gibi 'yanlışlıkla' engellenmediğini, Adalet Bakanlığı'nın talebiyle engellendiğini söyledi. Akdeniz, kararın 'kişilik hakları ihlali' olduğunu belirtti.

Akdeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nadir Kitap ve Kitantik web siteleri Adalet Bakanlığı'nın talebi ile topyekün erişime engellenmiş ve sansürlenmiş. Gerekçe "Adalet Bakanlığı'na ait yayınların hukuka aykırı olarak satışa sunulması". Fakat Hakimlik kişilik hakkı ihlali kararı vermiş! Adalet Bakanlığı, ücretsiz dağıtılan 'Adalet İstatistikleri' yayınlarının Nadir Kitap ve Kitantik tarafından telif haklarını ihlal edecek şekilde hukuka aykırı şekilde satıldığını iddia etmiş.

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği ise 5651 sayılı Kanunun 9. maddesine atıfla kişilik hakkı ihlaline karar vermiş. Yayınların toplatılma talebini ise reddetmiş. Hakimlik, telif hakları iddiası ile 'kişilik hakkı' ihlaline karar veremez. Böyle bir yetkisi yok. 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesi her şeyin çözümü olamaz. Kaldı ki kitap sitelerinin topyekün engellenmesi ile ilgili herhangi bir gerekçe de sunulmamış Hakimlik tarafından.

Popüler kitap sitelerinin Adalet Bakanlığı eli ile keyfi bir şekilde topyekün engelletilmesi de ancak sansür olarak tanımlanabilir. Talep Bakanlık tarafından derhal geri çekilmeli, hukuka aykırı karar da kaldırılmalıdır.

Nadir Kitap, kararın 'sehven alındığını've kaldırılacağını belirtmiş. Engelin çabuk kalkması tabii ki iyi haber. Fakat:

Karar yanlışlıkla falan alınmamış. Adalet Bakanlığı websitesinin engellenmesini talep etmiş. Hakim de kabul etmiş. Hakimin zaten yetkisi yok!

Kararda ihlale sebep veren URL adresi yazmıyor, 'http://nadirkitap.com ve http://kitantik.com internet siteleri' diye yazıyor. İddia ve talep telif hakları ihlali üzerinden, karar ise 'kişilik hakları' ihlali. Başından sonuna hukuka aykırı karar. Buna da sehven denemez."