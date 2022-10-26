Naci İnci'ye '6284 senin mi sandın' pankartı açan öğrencilerden 4'üne hapis talebi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin, kendisini protesto eden 14 öğrenciye karşı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma kararı aldırmasına tepki göstererek rektörlük binası önünde “6284 senin mi sandın" pankartı açan ve yere kırmızı boya döken 8 öğrencinin yargılandığı davada savcı görüşünü açıkladı. Tüm sanıkların ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraatlarını talep eden savcı, 4 sanığın ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İnci koruma kararı aldırmıştı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin, 6284 kapsamında 14 öğrenciye karşı koruma kararı aldırması üzerine Boğaziçili öğrenciler, '6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak İnci’yi protesto etmişti. Protestoda gözaltına alınan ve haklarında 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılan 8 öğrencinin yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

4 öğrenci için hapis cezası talebi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, her bir sanığın üzerlerine atılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraatlarına karar verilmesini talep etti. Savcı, öğrencilerden 4’ünün ise protesto sırasında rektörlük binasına kırmızı boya atarak ‘kamu malına zarar verdikleri’ gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Boyanın niteliğinin araştırılması talebine ret

Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, ayrıca rektörlük binasına atıldığı iddia edilen boyanın niteliğinin ve boyanın bir bez yardımıyla kolayca temizlenip temizlenemeyeceğinin araştırılmasını talep etti.

Boyanın niteliğinin araştırılması talebini reddeden mahkeme, avukatlara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı 23 Kasım 2023 tarihine erteledi. (ANKA / Fahrettin Öztürk)