Naci İnci'nin, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ni kapattığı öne sürüldü

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan ve yine aynı imzayla görevden alınan Melih Bulu'nun yerine atanan Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'ni kapattığı öne sürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi, "Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı" diyerek duyurdu.

🔴 Son Dakika



Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı. — Boğaziçi TV (@bogazicitv) November 3, 2021

'Kapanmadık, çalışmaya devam ediyoruz'

Evrensel'de yer alan bilgiye göre "Boğaziçi Üniversitesi Yayınevini aradık. Görüştüğümüz kişi, "Kapanmadık. Çalışmaya devam ediyoruz" dediği belirtildi.