Naci İnci bu sefer de Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni kapatıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı kayyum rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni lojman yapmak üzere boşaltma kararı aldı.

Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'ın haberine göre, Robert Koleji, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyonu'nun görevine fiilen son verildi. Merkezin idari sorumlusu Cengiz Kırlı görevinden alınırken, binanın lojman olarak kullanılmasına karar verildi.

Naci İnci, daha önce de Türkiye’nin tek matematik araştırma merkezi olan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’ni kapatmış, akademisyenlerin merkeze girişini engellemişti.