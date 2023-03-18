Naci Görür'den 'seçim' çağrısı: 'Deprem konusunda planı olmayana oy vermeyin'

Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin uyarıların dikkate alınmadığının altını çizerek vatandaşlara "Lütfen bu seçimden başlamak kaydıyla hangi partiye, hangi inanca, düşünceye sahip olursanız olun herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi planı, iradesi olmuyorsa sakın ona vermeyin" çağrısında bulundu.

İzmir'de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Görür’ün konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: