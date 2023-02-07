Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: Bu bizim bilimsel uyarımız ya!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV canlı yayınında Selçuk Tepeli'nin konuğu oldu.

Görür, depremin göz göre göre geldiğini, birçok uyarıda bulunduklarını hatırlatırken, “Marmara’yı halen bekliyoruz. Daha deprem olmadı. Yani demek istediğim, bu bizim bilimsel uyarımız ya. ‘Adam bunu söyledi’ değil ya! Bu bilim! Bu bilimsel öngörü ve nitekim de oluyor. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz” dedi.

Görür’ün açıklamaları şöyle: