Naci Görür’den ‘falcılık' tepkisi: Son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından kesin bir dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösterdi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu söyleyen Görür, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğini ifade etti.

'Falcılıktır'

“Ben TÜBİTAK MAM başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır” diyen Görür şöyle devam etti:

“Arkadaşlar, bu deprem tahmini konusunda son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım. Hala daha ısrarcı olursanız siz bilirsiniz: Bugün bilim dünyası ağırlıklı olarak depremi belirli bir periyot içerisinde öngörüp gerekli risk analizlerini yaparak zarar azaltma çalışmalarına konsantre oluyor. Çünkü şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı. Bunun sebebi de her depremin kendine özgü davranış ve belirtileri var. Yani tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok. Öyle olunca da depreme kesin yer, zaman ve büyüklük veremiyorsunuz. Şu tarihe kadar şurada veya burada şu veya bu büyüklükte deprem olacak demenin bir anlamı yok. Çünkü bu laflara güvenerek milyonlarca insanı mobilize edemez, kamu düzenini bozamazsın. Bunu yapmak en az bir deprem kadar zarar verir, kaotik olaylar olur. Ben TÜBİTAK MAM başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır.”