Naci Görür’den ‘falcılık' tepkisi: Son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından kesin bir dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösterdi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu söyleyen Görür, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğini ifade etti.
'Falcılıktır'
“Ben TÜBİTAK MAM başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır” diyen Görür şöyle devam etti: