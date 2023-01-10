Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki deprem sonrası uyarı

Ege Denizi Çanakkale açıkları bir süredir art arda gelen depremlerle sallanıyor.

Bölgede bugün de saat 10.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14,95 kilometre derinlikte oluştuğu ve Midilli Adası ile Ayvacık arasında gerçekleştiği belirtildi.

Yer Bilimci Naci Görür de depremin ardından açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Bu bölgede dünkü deprem nedeniyle, deprem işinin ciddiye alınmasını, yerel yönetimlerin İRAP çalışmalarına önem vermesi gerektiğini söylemiş ve uyarmıştım. Bugün de daha büyük bir deprem oldu. Yarın ne olacağını bilemeyiz, artık deprem dirençli kentler konusunda ısrarlı olunmalı."